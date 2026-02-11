Aylardır siyaset kulislerinde kulaktan kulağa yayılan kabine değişikliği gerçekleşti. Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanlığı'na atandı.

Kabine değişikliğinin yankısı sürerken yeni görevden almaların da gündeme gelmesi konuşuluyor.

SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu da Kabine'deki değişime ilişkin olarak, "Atamalarda bir denge gözetilmiş olabilir, çok kuvvetli bir ihtimal. Ankara'da konuşulanlar bu zaten. Yeni bakan Mustafa Çiftçi'nin özellikle Ülkü Ocakları kanadında çok güçlü bir isim olduğu söyleniyor. Çiftçi'nin isminin MHP'de sık sık dillendirildiğini ifade edelim" dedi.

Mutlu şunları kaydetti:

21 Ocak'ta iki liderin bir araya geldiğini gördük. Aslında iki liderin konuşmasında Kabine değişimi, revizyonu, en çok da Mustafa Çiftçi'nin isminin geçtiğini ifade edelim. Bu kapsamda dengeli bir Cumhur İttifakı siyaseti...

KABİNE'DE DEĞİŞİM DEVAM EDECEK Mİ?

SÖZCÜ TV programcısı Özlem Gürses, "Kabine'de değişimler sürecek mi? Orada da Hakan Fidan, Fuat Oktay tartışmasını hatırlatmak isterim. Çalışma Bakanlığı için Ömer Bolat'ın adı geçiyor onu söylemek isterim" dedi.

Aslı Kurtuluş Mutlu da değişiklik olabileceğini ancak yakın zamana beklemediğini ifade etti.

TURİZM VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI KONUŞULUYOR

Mutlu "Önemli davaların görüşüleceği bu dönemde İçişleri ve Adalet Bakanlığı Saray tarafından en önemli bakanlıklar olarak değerlendiriliyor" dedi.

Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nda bir değişikliğin olabileceğini kaydeden Mutlu "Ancak yakın vadede bir değişiklik beklemiyorum" diye konuştu.