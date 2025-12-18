Ankara'da kabine değişikliği söylentileri yeniden alevlendi.

Gazeteci Mustafa Balbay, Meltem TV'ye konuk olduğu canlı yayında çarpıcı bir kulis bilgisini aktardı.

Balbay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın getirileceğini iddia etti.

Balbay şunları söyledi:

"Erdoğan'ın Hakan Fidan yerine İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı yaparak, şu anda MİT Başkanlığı yapan Kalın'ın MİT Başkanlığı gücünü de alıp Dışişleri Bakanlığı'nı da yürüterek Fidan'ın buradan alınması ve negatif enerjiyi azaltacağı değerlendirmesi var.

Çok konuşuluyor. Erdoğan'ın da yapmışken tam yapmak üzere bir çaba içerisinde olduğu söyleniyor. Bakanların hiçbiri rahat değil."