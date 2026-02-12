Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi, Ankara siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı. BBC Türkçe’nin Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre, bu atama hem profili hem de zamanlaması açısından dikkat çekici ayrıntılar barındırıyor.
"HERKESİN BİLDİĞİ SIR": ALİ YERLİKAYA’NIN GİDİŞİ
BBC Türkçe'nin analizinde, Ali Yerlikaya’nın görevden alınma süreci iktidar cephesinde "herkesin bildiği bir sır" olarak nitelendirildi. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Yalova’daki IŞİD operasyonuna dair yaptığı sert açıklamalar ve Yerlikaya’ya yönelik eleştirilerinin bu ayrılıkta belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
AKP KULİSLERİNDE "MUSTAFA ÇİFTÇİ" ŞAŞKINLIĞI
Haberde dikkat çeken en önemli detay, Mustafa Çiftçi isminin AKP grubu için de büyük bir sürpriz olmasıydı. Bakanlık için kulislerde İstanbul Valisi Davut Gül veya İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın isimleri yüksek sesle konuşulurken, pek çok milletvekili yeni bakanı ancak Resmi Gazete’den öğrenebildi. BBC Türkçe, bu durumun parti içindeki "karar alma mekanizmasındaki gizliliğe" işaret ettiğini belirtti.
BBC Türkçe’ye göre, Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı’ndaki performansı, özellikle Yerlikaya dönemindeki "suç örgütlerine yönelik operasyonların" akıbeti açısından mercek altında olacak.