Ankara kulislerinde kabine değişikliğine ilişkin takvim netleşmeye başladı.

AKP kulislerinde kabine değişikliğinin Ramazan Bayramı’nın ikinci günü açıklanabileceği konuşuluyor.

Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı olası değişikliğin yalnızca teknik performans değerlendirmesiyle sınırlı kalmayacağını; “algı yönetimi”, “siyasi sorumluluk” ve “hiyerarşik uyum” başlıklarının da belirleyici olacağını belirtiyor. Ankara’da yapılan değerlendirmelerde bu düzenlemenin aynı zamanda “partiyi seçime götürecek kabine” niteliği taşıyabileceği yorumları yapılıyor.

Kulis bilgilerine göre değişmesine kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geliyor.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran otel yangınının ardından turizm sektöründeki denetim mekanizmaları ve idari sorumluluk tartışmaları gündeme gelmişti.

Parti içindeki bazı isimler, Kartalkaya’daki facianın kamuoyu algısı açısından bakanlık üzerinde ciddi bir yıpranma yarattığını dile getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı için İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın adının kulislerde öne çıktığı da daha önce dile getirilen senaryolar arasında. AKP Grup Başkanvekilliği döneminde Meclis siyasetinde aktif rol oynayan Turan’ın parti teşkilatıyla güçlü bağları bulunan bir isim olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı’nda son dönemde bakan yardımcılarının büyük ölçüde değişmesi ve Turan’ın görevde kalan isimlerden biri olması Ankara’da “kabineye geçiş hazırlığı” yorumlarını da beraberinde getirdi.

MİLLİ EĞİTİM İÇİN HAMZA AYDOĞDU İDDİASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kulislerde değişim ihtimali konuşulan bir diğer isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Parti çevrelerinde Tekin’in özellikle polemiklerde kullandığı sert üslubun ve “fazla siyaset yapan bakan” görüntüsünün rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

Tekin’in, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davada İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 25 bin lira manevi tazminata hükmetmesi de kulislerde konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asıl rahatsızlığının polemiğin kendisinden çok “bakanların siyasi sınırlarını aşması” olduğunu dile getiriyor.

AKP çevrelerinde Milli Eğitim Bakanlığı için Hamza Aydoğdu’nun öne çıkan isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Erzincan Valisi olan Aydoğdu’nun geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisinde görev yapmış olması ve eğitim politikalarına ilişkin çalışmaları nedeniyle bu görev için değerlendirildiği belirtiliyor. Parti içinde “bürokrasiyi bilen ve sahayı tanıyan bir isim” arayışının öne çıktığı da kulislere yansıyan değerlendirmeler arasında.

SEÇMEN DAVRANIŞI ETKİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da değişim ihtimali konuşulan alanlardan biri. Ankara kulislerinde Bakan Alparslan Bayraktar’ın yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın değerlendirilebileceği iddiaları dillendiriliyor. Enerji fiyatları ve dağıtım politikalarının seçmen davranışı üzerindeki etkisinin parti içinde yeniden değerlendirildiği belirtiliyor.

‘SEÇİME GÖTÜRECEK KABİNE’

AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde kabinede beklenen değişimin yalnızca performans odaklı olmayacağı, siyasi denge ve seçim hazırlıklarıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Ankara’da konuşulanlara göre Ramazan Bayramı’nın ikinci günü açıklanabileceği iddia edilen revizyon, yalnızca sınırlı bir değişim değil; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi takvimine göre şekillenecek ve partiyi seçim sürecine taşıyacak yeni bir kabine yapısının başlangıcı olabilir.