Aylardır beklenen kabine değişikliği, bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile gerçekleşti.



Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) uzun süredir rahatsızlığını belirttiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alınırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.



SOYLU, YERLİKAYA İLE BU SÖZLERLE DALGA GEÇTİ



Birbirleriyle halef-selef olan Ali Yerlikaya ve Süleyman Soylu arasında uzun zamandır gerginlik yaşandığı kulislere yansırken, Yerlikaya'nın görevden alınması Soylu'nun yüzünü güldürdü.



Muhammed Vefa'nın haberine göre, AKP Grup Toplantısı öncesinde, Süleyman Soylu ile AKP milletvekili Osman Gökçek arasında yeni kabineye ilişkin esprili bir diyalog yaşandı. İkili, “Gereği yapıldı. Gereği yapıldı” sözleriyle şakalaştı.



Söz konusu 'gereği yapıldı' kavramı, Haziran 2023'te İçişleri Bakanlığı görevine başlayan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı operasyon, gözaltı ve tutuklama paylaşımları ile özdeşleşmişti.