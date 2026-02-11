Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'deki değişikliğe ilişkin olarak, "Kabine'de değişiklik yaptık. Sayın Yerlikaya ve Sayın Tunç'a bugüne kadar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek'e üstün muvaffakiyet diliyorum" açıklamasını yaptı.

İYİ Partili bir üyenin kıyafetinden dolayı eleştirdiği Eskişehir’in AKP’li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün kendisi gibi giyinen 100 kadınla birlikte bugün AKP Grup Toplantısı'na geldi. Akgün, Erdoğan ile yan yana oturdu.

ZEYNEP GÜNEŞ'E DESTEK

Erdoğan, "Beyaz örtmelerini takıp şalvarlarını giyerek Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le birlikte tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 28 Şubat artığı bu faşizan, kibirli, bu alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Yıllarca sırf başörtülerinden ötürü kadınların eğitim, kamuda çalışma, seçilme hakkını gasp edenlerle, Anadolu kadınlarının asırlardır üzerinde gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına dil uzatanlarla mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğimizin bilinmesini istiyorum.Bu ülkede yasakçı zihniyete göz yummadık, yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik duracağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Halkımız bizim bu makamlara çalışmamız için gönderdi. Dış ilişkiler konusunda yoğun bir temas trafiğimiz söz konusu. Kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ve Mısır'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Her iki ziyaretten 12 anlaşma ile döndük.

Dünyada ve bölgede tabiri caizse bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye olarak kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız için de aynısını istiyoruz.

Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çalışmalarımız bunun için. Hiçbir komplekse kapılmadan tüm aktörle görüşüyor, tamamen kardeşlik hissiyatı içinde fikir ve önerilerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz.

Komşumuz Suriye'nin istikrara, barışa, huzura süratle kavuşması en büyük temennimizdir. Suriye konusunda Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'ün de bizimle aynı hassasiyetleri taşıdığını görmekten büyük memnuniyet duyduk.

"SURİYE'DE TAVRIMIZ NET"

Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri net. Orada akan her damla kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Suriye'de bir canın yitip gitmesi bizim de canımızdan can kopması demektir. Suriye'ye vicdan merceğinden bakan herkes şunu kabul edecektir: Tıpkı aziz milletimiz gibi kardeş Suriye halkı da her şeyin en iyisine layıktır.

"MAKSİMALİST TALEPLERLE SÜREÇ ZEHİRLENMEMELİ"

18 ve 30 Ocak mutabakatlarının tek ordu, tek devlet, tek Suriye temelinde uygulanmasını çok önemsiyoruz. Suriye'de kalıcı barışın ve istikrarın yol haritası belli olmuştur. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, eski hataları tekrar etmemeli, maksimalist taleplerle süreci zehirlememelidir. Şiddetin daha büyük şiddeti besleyeceği unutulmamalı.

Artık Suriye'nin kaynaklarının Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir. Şara'nın ülkesine bir an önce ayağa kaldırma çabalarının şahidiyiz. Yeniden yeşeren umutlar inşallah bir daha kara kışa dönmeyecektir. En başta buna Türkiye izin vermeyecektir.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye bölgesinde nüfuz ve tahakküm peşinde değildir, başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir.

"KARDEŞLİK, BARIŞ DİYORUZ"

Tam tersine biz kardeşlik, barış diyoruz. Halep'le birlikte Şam, Rakka, Haseke, Kamışlı şen olana kadar Kobanili yavruların yüzünde tebessüm belirene kadar Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

Biz can kurtarma peşindeyken birileri de çıkmış son derece kirli, kışkırtıcı söylemlerle selden kütük kapma peşinden düşmüştür. Suriye konusunu iç siyasette istismar etmek suretiyle milli birliğimizi kundaklamayı amaçlayan bu rezil siyasetin koçbaşlığını ise ana muhalefetin genel başkanlığını yapan zat ve yoldaşları yapmaktadır. Krizi fırsata çevirmek gibi ucuz bir hesap peşindeler.

13.5 yıl boyunca sorunu görmezden geldiler. Bunların vicdansızlıklarını gördükçe biz hicap duyuyoruz. Benim milletim bu istismarcıların gerçek niyetini artık çok net görüyor.

Benim Kürt kardeşlerim artık oynanan oyunları çok net görüyor. unu sadece CHP genel başkanı görmüyor. Bu zatı parmağında oynayanlar, onu kontrol edenler görmüyor... Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını beklemiyoruz.

"MEYHANE JARGONUYLA SİYASETÇİLİK OYNAMAKTAN VAZGEÇ"

Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Koltuğuna yakışır bir üslup benimsemesini beklerdik. Hakaret etmeden küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor.

Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama 'CHP'de gelen gideni aratır' gerçeği asla ve asla değişmiyor.

Lafa gelince Türkiye'yi yönetmeye talipler ancak ne kendilerini ne de CHP'yi yönetebiliyorlar. Millet dizi izlemeyi bıraktı, her akşam çayı çekirdeği alıp CHP'nin skandallarını seyretmeye başladı.

"ALLAH CHP'Lİ VATANDAŞLARIMA SABIR VERSİN"

Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Ne diyelim, Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlarıma da sabır versin. 6 Şubat'ta Osmaniye'de idik. Deprem konutlarımız hayırlı uğurlu olsun.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞLERE ÇAMUR ATIYORLAR"

Ana muhalefet ve yoldaşları deprem bölgesinde yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmayı küçümsüyor.

Yönettikleri şehirlerde insanlar kışın ortasında susuzluktan kıvranırken çöp, çamur, çukur hayatın rutini haline gelmişken utanmadan Kahramanmaraş'taki yolları dillerine doluyorlar.

Meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerin huzuruna tek bir eserle çıkamayanlar bize laf edemez. Varsa eseriniz çıkar anlatırsınız. Polemiklerle günü kurtarmaya çalışıyorlar.

"FAİZLE AFET KONUTU HİÇBİR ZAMAN ÖDETMEDİK"

Son 23 yılda yaşanan doğal afetlerin hiçbirinde vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik.

Olabilecek en uygun şartlarda kimseyi yormadan, sıkıntıya düşürmeden afetzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturduk. Son derece sembolik rakamlarla ev sahibi oldular.

Son Kabine toplantısında konuyu enine boyuna değerlendirdik. Milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık.

Yuvalarına kavuşan depremzedelerin bizleri çok iyi dinlemesini kendilerinden istirham edeyim. Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz.

"İKİ YIL ÖDEME ALMAYACAĞIZ"

Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. İki yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan iki yıl sonra ödemeye başlayacak.

18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşımıza sunacağız.

"DEPREMZEDELERE EVLER FAİZSİZ OLACAK"

11 ilimizdeki vatandaşlarımız evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak. Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Açıkladığımız ödeme rakamlarının hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla, güvenle otursun.

Biz siyaseti kendi ikbalimiz için değil 86 milyonun her bir ferdinin huzuru için yapıyoruz. 24 yıldır siyaset arenasında niçin olduğumuzu, milletimizin bu göreve hangi sebeple getirdiğini asla unutmadık, unutmuyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecini başarıyla yürüttük. Süreci bugünlere kazasız belasız getirdik. Suriye'nin kuzeyindeki belirsizliğin kalkmasına paralel sürecin yükü daha da hafifleyecek. Belli başlı konularda çok daha seri yol alma imkanı doğacaktır. Sınırın ötesindeki gelişmeleri titizlikle takip ediyor. Komisyonumuz nihai raporunu tamamlamak üzere. Siyaset kurumuna daha çok sorumluluk düşecek. Meclis sürecin yeni aşamasında da vazifesini güvenle yapacaktır. Gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz.

KABİNE'DEKİ DEĞİŞİM

Kabine'de değişiklik yaptık. Sayın Yerlikaya ve Sayın Tunç'a bugüne kadar yaptıkları için teşekkür ediyorum. Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek'e üstün muvaffakiyet diliyorum"

