Kabinede yapılan son değişimin Türkiye’de iç siyasete olası etkileri tartışılıyor.

Siyasetin sertleşip sertleşmeyeceği, Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki baskı iddialarıyla birlikte anayasa değişikliği ve erken seçim hesaplarının nasıl şekilleneceği önümüzdeki dönemin başlıkları arasında gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylardır beklenen revizyonu gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla hayata geçirdi.

Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya görevden alınırken, Akın Gürlek Adalet Bakanlığı’na, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanlığı’na atandı.

Değişiklik, Ankara kulislerinde uzun süredir konuşulan kabine revizyonunun parçası olarak görülüyor.

DAHA KATI POLİTİKALAR MI GELİYOR?

Siyaset kulislerinde revizyon, Erdoğan’ın yargı ve iç güvenlik politikalarını daha katı bir çizgiye taşıma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Bu yaklaşımın en belirgin yansımalarının CHP cephesinde hissedileceği tahmin ediliyor.

Deutsche Welle Türkçe’ye konuşan CHP’li üst düzey bir yetkili, Gürlek’in cezaevi izinleri konusunda eski bakana zaman zaman tepki gösterdiğini ve çok sayıda izni doğru bulmadığını aktardı. Yetkili, yeni dönemde izin uygulamalarının tartışma yaratabileceğini belirtti.

"BİLAL ERDOĞAN" DETAYI

Öte yandan Ankara kulislerinde, yeni Bakan Çiftçi’nin Bilal Erdoğan’a yakın olduğu ve Cumhurbaşkanı’nın parti sonrası güvenlik bürokrasisini de bu doğrultuda şekillendirdiği iddiaları dile getiriliyor.

CHP’DE KURULTAY DAVASI VE DOKUNULMAZLIK TARTIŞMASI

Yalnızca CHP’de değil, diğer partilerde de yeni bakanların daha sert bir tutum alacağı beklentisi bulunuyor.

Bazı siyasetçiler ise Gürlek’in bakanlığa getirilmesini bir tür ödül olarak yorumlarken, yeni görevin önceki pozisyonuna kıyasla daha pasif olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Ancak ağırlıklı görüş, Türkiye siyasetinin ve özellikle CHP’nin daha zorlu bir sürece gireceği yönünde.

Muhalefet cephesinden bir siyasetçi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in kazandığı kurultayın iptaline ilişkin ısrarını sürdürdüğünü öne sürdü.

Aynı kaynak, “mutlak butlan” davasında iktidarın istediği sonucun alınamadığını ve Gürlek ile “yarım kalan bir sürecin tamamlanmak istenebileceğini” iddia etti.

Bu değerlendirmelere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bekleyen fezlekelerin işleme alınması ve başta Özgür Özel olmak üzere CHP’li siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının daha güçlü şekilde gündeme gelmesi ihtimali konuşuluyor.