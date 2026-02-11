Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı’na atanması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yeni atama ve görevden alma kararlarının neye işaret ettiği konuşuluyor. Bakanların yeni görevleri de önümüzdeki günlerde belli olacak.

SÖZCÜ TV Muhabiri Serkan Alan, yeni atamaların 'erken seçim' için bir sinyal niteliği taşıyıp taşımadığını SÖZCÜ TV programcısı Can Coşkun'a anlattı.

Alan'ın aktardığı kulis bilgilerinde şu ifadeler yer aldı:

DEĞİŞİM ERKEN SEÇİMİN HABERCİSİ Mİ?

"Bu değişikliğin düğümü 21 Ocak'ta MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde çözüldü. Erken seçim tartışmaları artık gündeme gelmeyecek. Muhalefetin erken seçim talebi değerlendirilmemişti. Tamamen rafa kaldırılacak ve gündem diğer başlıklara geçecek.

YERLİKAYA VE TUNÇ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Atılacak yeni adımlarda atanan yeni iki isme büyük görev düşüyor. Yeni anayasa, anayasanın çerçevesi Gürlek'in sorumluluğunda olacak. Gözlerin çevrildiği ikinci isim de Çiftçi olacak. Özellikle belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda...

ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU İNCELEYECEĞİ İLK DOSYALARDAN OLACAK

Akın Gürlek'in inceleyeceği ilk dosyalardan birisi de CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'ın CHP lideri hakkındaki suç duyurusu dosyası olacak...

Akın Gürlek'in yeni yasal adımları ve çalışmaları arasında 'umut hakkı' da yer alacak. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın adıyla gündeme gelen bu kavram da onun sorumluluğunda olacak. "