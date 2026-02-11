Resmi Gazete'den bu gece saatinde yayınlanan kararla görevden affını isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı. Bir süredir AKP'li ve MHP'li isimlerler gerilim yaşadığı iddia edilen Yerlikaya'ya ilişkin İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lüftü Türkkan dikkat çeken bir not paylaştı.

"BAKANIN YANINDA HİÇ MİLLETVEKİLİ GÖREMEDİM"

Türkkan, "Bu akşam Resmi Gazetede yayınlanan kararla İçişleri ve Adalet Bakanları değişti. Bu vesile bu akşam tanık olduğum bir konuyu aktarmak istiyorum. Bakan olduğu günden bu yana ilk defa akşam saat 19:00 civarında milletvekillerinin yemek yediği alt salona, içişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya yemeğe geldi. Çok kalabalık bir şekilde oturmak için masa ayarlıyordu çalışan arkadaşlar. Uzun bir süre ayakta kaldılar beraberdekilerle birlikte. Henüz Bakandı. Yemek salonuna geldikleri arasında Bakan’ın yanında hiç milletvekili göremedim ben." dedi.

"AK PARTİLİ VEKİLLERİN HİÇBİRİ YERLİKAYA'NIN YANINA GİTMEDİ"

Türkkan şu ifadeleri kullandı:

-Diğer dikkat çekici bir konu; o anda lokantada bulunan, yemek yiyen Ak Parti milletvekillerinden hiçbir tanesi kalkıp Bakanın yanına gitmedi.

MİLLETVEKİLLERİNİN ÖNCEDEN HABERİ VAR MIYDI?

-Ya milletvekillerinin bu değişimden önceden haberi vardı, ya da Bakan olarak Ak Parti milletvekilleri arasında itibarını çoktan yitirmişti.

YERLİKAYA'NIN İPİNİ BU AÇIKLAMA MI ÇEKTİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 3 polisin şehit olduğu IŞİD saldırısının ardından, "Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır" açıklaması AKP ve MHP'den tepki çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Yalova'da etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı teröristlerin akıbeti de ders ve ibret olsun. Son olarak bu DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır. Böylesi düşüncesiz ve her yöne çekilebilecek mahsurlu değerlendirmelerden önemle kaçınılmasını temenni ediyor; Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

"KABİNE'NİN DEĞİŞİMİ SEÇİM HAZIRLIĞI OLDUĞU KONUŞULUYOR"

SÖZCÜ TV programcısı Özlem Gürses, " Ankara kulislerinde siyasetin koridorlarında bunun bir seçim hazırlığı olduğu biliniyor. Benim okumam aslında AK Parti'nin uzun zamandır seçim kadrosu için ciddi şekilde adımlar attığı yönünde. Sadece bakanlıklar, kabine değil yargı ve güvenlik, istihbarat bürokrasisinde de çok kritik değişiklikler oldu. Meselenin iletişim ayağına baktığımız zaman da İletişim Başkanlığı'nın bütün kadroları yenilendi. RTÜK değişti, AK Parti teşkilat yapısı değişti, her birine seçim talimatı verildi" dedi.

Gürses şu değerlendirmeleri yaptı:

-AK Parti'nin genel başkanlık koltuğu için Ankara kulislerinde çok ciddi tartışmalar var. Bilal Erdoğan'ın o koltuğa geleceğine dair iddialar var. Şöyle bir baktığımızda da Bilal Bey'in çok daha fazla kamusal alanlarda görüldüğü, açıklamalar yaptığı görülüyor.

-Belli ki sayın Erdoğan'ın kafasında Türkiye'yi seçime götürürken bir kadro değişikliği var. Sürece yayıyor bunu. Sürecin içerisinde değişiklikleri tek tek yapıyor.

-Aslında bir Kabine değişikliği bekleniyordu.

-Gelelim İçişleri Bakanlığı'ndaki değişikliğe. O bilinen bir şey. Daha ne deseydi Sayın Bahçeli? Her yaptıkları açıklama ve mesajda İçişleri Bakanı'nın kararlarından çok rahatsız olduklarını belirtiliyordu. Gelen profil çok ilginç bir profil. Çok tanımıyoruz. Akın Gürlek Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti kanadının daha yakın desteklediği isimken sanki yeni İçişleri Bakanı da MHP'nin yakından tanıdığı isim geldi bana. Bir onlardan bir bizden gibi bir denge mi yapılmış?