Deprem, sel, orman yangınları gibi afetlerle mücadele eden Türkiye yeni çalışmalara başladı. Belediyelere bağlı itfaiyeler de dahil, afet ile ilgili kamu kurumlarının bağlanacağı Afet Bakanlığı’nın kurulması için kollar sıvandı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, yeni kurulacak bakanlığı afet risklerinin belirlenmesi, de­ğerlendirilmesi, azaltılmasına yöne­lik faaliyetlerin yürütülmesi ve de­netlenmesi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalış­malarının etkinliğinin artırılması için kurumların uzmanlık alanları dikka­te alarak yetki ve sorumlulukları düzenlemesi planlanıyor.

Afetlere dayanıklı yapı­laşmaya yönelik mevzuat gözden geçirecek, yeni yapılan tüm alt ve üst yapılarda çoklu afet tehlikele­rini dikkate alacak.

İklim değişikliğinden kaynak­lanan afet tehlikeleri ve önlemle­rine ilişkin kamu kurumlarına yö­nelik bölgesel düzeyde farklılaş­tırılmış kılavuzlar hazırlayacak.

Afet sırasında aksamadan hiz­met verebilecek kesintisiz güven­li haberleşme sistemi oluşturul­ması amacıyla 81 ilde sayısal telsiz altyapısının kurulumunu tamam­layacak. Kuraklık nedeniyle böl­gesel yangın ihtimalinin güçlen­mesi, yangınlara müdahalede gecikme, yanlış uygulamalar, it­faiyelerde personel/eğitimin­de eksiklikler ve araç/finan­sal kaynak yetersizliği gibi ne­denlerle bu alanın kamu eliyle acilen yeniden yapılandır­masına karar verildi.