Uzun süredir beklenen kabine değişikliğinin ‘İçişleri Bakanlığı’na takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabinede İçişleri Bakanlığı için karar vermediği, masada 5 ayrı adayın olduğu belirtildi.

KARAR VEREMEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AYM üyesi ve eski Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ismi İçişleri Bakanlığı için geçiyor.

Meclis’in gündeminde 2026 bütçesi bulunuyor.

Bütçe, Plan ve Bütçe Komisyonundan sonra Genel Kurulda da ele alınacak. Bu nedenle kabine revizyonunun da Ocak 2026’da yapılması bekleniyor.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre kabine değişimini geciktiren ise Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığı’nda yapacağı değişim için yeni isim konusunda kararını verememiş olması.

ADAYLAR

İstanbul Valisi Davut Gül de mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi İstanbul ve Gaziantep’te valilik yaptı. Daha önce Adalet Bakan Yardımcısıyken Başsavcılık görevine atanan Gürlek’in yeni dönemde İçişleri Bakanı olabileceği kaydedildi. Bülent Turan’ın adı hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığı için geçiyor. Turan’ın, parti tabanında karşılığı bulunuyor. Muhterem İnce, uzun yıllar kaymakam, vali, müsteşar ve bakan yardımcılığı yaptı. 2002’den beri Erdoğan’ın yanında bulunan Hasan Doğan’ın büyükelçi sıfatı da bulunuyor. Doğan’ın, bakan olmasına daha çok şans veriliyor.