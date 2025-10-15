Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan Kabine toplantısı 2 saat sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği 'nadir toprak elementleri'ne yönelik de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerinde kritik rol oynadığını söyledi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda 125 bin metre sondaj yapıldı bilgisini de paylaşan Erdoğan, "Çalışma sahasında nadir toprak elementleri "barit" ve "florit" başta olmak üzere 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi" dedi.

Erdoğan bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova'da 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti maden pilot üretim tesisini devreye aldık."

"Cumhur İttifakı olarak tam uyum ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Yürütmede kabine üyelerimiz ve bürokratlarımızla ülkemizin sorunlarına çözüm yolları geliştiriyoruz. Yargımız anayasanın sınırları çerçevesinde adaletin tecellisi için gayret gösteriyor" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son asrın en ciddi sağlık krizi, Rusya-Ukrayna arası savaşı, kanlı çatışmalardan ticaret ve gümrük savaşlarına kadar birçok meselede bunu gördük, yaşadık, bilfiil tecrübe ettik. Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik.

Dün bizi hem koronavirüs salgınında hem de Rusya-Ukrayna krizinde insafsızca yerenler bugün utangaç da olsa hak verir noktaya geldiler. Bizi tenkit edenlerin kimi zaman 2 yıl kimi zaman 4 yıl kimi zaman çok daha gecikmeli de olsa bizi takdir eder konuma gelmeleri elbette kendi gelişmeleri açısından önemli.

Muhalefetin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini hedef alan yakışıksız iddia ve ithamlarını tek tek çürüttük.

Sakarya gaz sahasından şu anda 4 milyon hanemizin doğalgaz ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayı 2026'da 8 milyona 2028'de inşallah 16 milyona çıkacak. Akkuyu'da ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Kalbimizden geçen neyse eğip bükmeden kimseden de çekinmeden onu cesaretle haykırdık. 102 bin tonu bulan insani yardımlarımızla Gazze'li kardeşlerimizin yanında olduk.

Tüm toplantılarda Gazze'yi ve Filistin davasını korkusuzca savunduk. Bütün bunları yaparken Gazze'de ateşkesin sağlanması için çalışmayı ihmal etmedik.

Bir süredir çok farklı kanallardan yürüttüğümüz diplomasinin katkısıyla Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz."