Aylardır beklenen kabine revizyonu 11 Şubat itibarıyla gerçekleşirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

Yalnızca iki bakanlığın değişmesine rağmen, bakanlıkların kabinedeki ağırlıkları nedeniyle siyaset dünyasını hareketlendiren gelişmelerin ardından gözler, kabinede değişim rüzgarlarının devam edip etmeyeceğine çevrildi.



Gazeteci Hilal Köylü, iki bakanlı mini revizyonun ardından daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu belirterek, mevcut bakanlardan dördünün daha koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

DÖRT BAKANLIKTA GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANABİLİR



Köylü, AKP kulislerinde daha geniş kapsamlı bir değişiklikten söz edildiğini belirterek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere dört bakanlıkta değişiklik yaşanması bekleniyor. Şu anda Ankara'da en az dört-beş bakanın daha değişeceği bilgisi var" ifadelerini kullandı.







