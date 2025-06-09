Deniz Ayhan



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt dışı gezileriyle dikkat çekti. Görev süresinin üç ayını yurt dışında geçiren Göktaş, 2 yıllık görev süresinde şimdiye kadar 31 ülkeyi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan bile daha çok gezdi. Bakan Göktaş sadece bu yılın ilk dört ayında Kıbrıs, Fransa, ABD, Türkmenistan, Almanya ve İtalya’ya gitti.



11 MİLYONLUK ARTIŞ



Bakanlığın özel kalem hizmetleri gideri ise Ocak-Nisan döneminde 32 milyon 11 bin 229 TL’ye ulaştı. Bakanlığın “Özel Kalem Hizmetleri” için ocakta 9 milyon 711 bin 246 TL harcandı. Şubat ayında bu tutar 6 milyon 829 bin 132 TL oldu. Mart ayında 7 milyon 137 bin 51 TL, nisan ayında ise 8 milyon 80 bin 841 TL’lik özel kalem harcaması yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde özel kalem hizmetleri için 21 milyon 646 bin 954 TL harcanmıştı.

NERELERİ GEZDİ?



-17-19 Haziran 2023: Cezayir

-10-11 Temmuz 2023: Bosna Hersek

- 2-4 Ağustos: Hindistan

- 14-15 Eylül: Macaristan

- 18-22 Eylül: ABD

- 18-19 Eylül Azerbaycan

- 11-16 Aralık 2023: İsviçre

- 21 Kasım 2023: Cezayir

- 18 Aralık 2023: Budapeşte

- 5-8 Şubat 2024 Katar

- 13-15 Şubat 2024 Mısır

- 13-14 Mayıs 2024 Özbekistan

- 24-26 Mayıs 2024: Belçika

- 28-29 Mayıs 2024: Avusturya

- 13-14 Haziran 2024: İspanya

- 23-25 Haziran 2024: Cezayir

- 10-12 Temmuz 2024: Senegal

- 22-24 Ağustos 2024: Moğolistan

- 21-27 Eylül 2024: ABD

- 11-13 Ekim 2024: Brezilya

- 20-21 Ekim 2024: İsviçre

- 29- 31 Ekim 2024: Katar

- 14 Kasım 2024: Macaristan

- 26- 27 Kasım 2024: BAE

- 15 Ocak 2025: Kıbrıs

- 14-15 Şubat Fransa 2025

- 9-15 Mart 2025: ABD

- 29 Mart 2025: Türkmenistan

- 2-5 Nisan 2025: Almanya

- 29 Nisan 2025: İtalya