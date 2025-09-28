Göktaş, göreve geldiği Haziran 2023’ten bu yana 23 ülkeye 35 kez gitti. 100 gününü yurt dışında geçirdi. En fazla ziyareti ABD’ye gerçekleştirdi. Göktaş sadece bu yıl Kıbrıs, Fransa, Türkmenistan, Almanya, İtalya, Azerbaycan, Azerbaycan, Yunanistan’a ve 2 kez de ABD’ye gitti. Göktaş’ın en çok ziyaret ettiği ülke 5 kez ABD oldu.

RESMİ ZİYARETLERDE REHBERLİK YAPTI



Bakanlık kaynakları Göktaş’ın bu gezilerinin ülkedeki sosyal programlar ve anlaşmalar için önemli olduğunu savunurken, Bakanın 5 dil bildiği ve bazı resmi ziyaretlerde mihmandarlık (rehberlik) yaptığını da belirtti.