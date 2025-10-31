Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına ilişkin söylentiler yeniden alevlendi.



İktidara yakın isimler, birçok bakanlık koltuğunda değişikliğin yolda olduğunu iddia ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir çıkış geldi.



BERAT ALBAYRAK'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ



Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yürütürken 10 Kasım 2020 tarihinde görevinden ayrılan ve istifasını sosyal medya hesabından duyuran Berat Albayrak, 5 yıldır siyasetten uzak şekilde yaşamını sürdürüyor.





Albayrak'ın uzun aradan sonra yeniden kabinede görev üstleneceğine ilişkin iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi ziyaretinde sürpriz ifadeler kullandı.



'ALBAYRAK'A KARŞI VEFALI OLUNMALI'



Tekin, Türkiye'de bu alanda faaliyet yürüten birçok lisenin Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemde oluşturulduğunu belirterek, okulu planlarken Albayrak'tan çok destek gördüklerini belirtti.



Tekin, hayatında hiçbir şeyi 'mış gibi' yapmadığını öne sürerek, "Bakın burada bugün Berat Albayrak'ın ismini andım. Neden andım? Ben o gün, o tarihte 'Ya şu meslek liselerinde Allah rızası için birisi elimden tutsun' diye konuştuğumda Berat Bey bana destek oldu. Bu vefa çok kritik bir şey. Ben istiyorum ki çocuklarımız da bu vefa ile büyüsünler.



Çocuklardan bu vefayı isterken, bizim de aynı şeyi yapmamız lazım. Benim hassas olduğum nokta burası" ifadelerini kullandı.









