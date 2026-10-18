Adana'da yaşayan 64 yaşındaki Meryem İnce, dört ay önce kabızlık ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurduğu hastanede rektum kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini tamamlayan İnce, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi.

Operasyonun ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başlayan İnce, yoğun bakım sürecine gerek duyulmadan serviste takip edildi. Ameliyatın ardından dördüncü günde taburcu edilmesi planlanan İnce, “Ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladım. Yürüdükçe de kendimi daha iyi hissettim” dedi.

“EŞİMLE BİRLİKTE GÜNLERCE ARAŞTIRDIK”

Ev kadını İnce, ameliyat aşamasına geldiğinde 66 yaşındaki eşi Azmi İnce ile tedavi yöntemlerini araştırdı. Balcalı Hastanesi'nde robotik cerrahi uygulandığını öğrenince Genel Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Doç. Dr. Orçun Yalav ve Öğr. Gör. Dr. İshak Aydın'ın ayrıntılı değerlendirmesi sonucunda robotik rektum kanseri ameliyatına uygun bulundu.

İnce, yöntemi seçme sürecini şöyle anlattı: “Sinirlere zarar vermeyen bir yöntem olduğunu duyunca robotik cerrahi ameliyatı olmak istedim. Eşimle birlikte günlerce araştırdık. Önce sadece Ankara’da olduğunu duyduk. Sonra Adana'da da üniversite hastanesi olarak Balcalı'da bu teknolojinin kullanılmaya başlandığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk.”

Azmi İnce de eşinin sağlık durumundan duyduğu mutluluğu dile getirerek dört gün içinde taburculuk aşamasına gelmelerinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

UYGUN HASTALARDA 3-4 GÜNDE TABURCULUK MÜMKÜN

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Orçun Yalav, özellikle pelvis gibi karmaşık anatomik yapıların bulunduğu bölgelerdeki kanser ameliyatlarında cerrahi yöntemin önem taşıdığını belirtti. Robotik cerrahide küçük kesilerle işlem yapılabildiğini, bunun bazı hastalarda doku travmasının azalmasına ve ameliyat sonrası hareketliliğin daha erken başlamasına katkı sağladığını ifade etti.

Yalav, “Robotik cerrahide ise yaklaşık 8 milimetrelik küçük kesilerle işlem yapabiliyoruz. Doku travmasının daha az olması hastanın hareket etmesini kolaylaştırabiliyor. Klasik yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz bazı ameliyatlarda hastanede kalış süresi 12 güne kadar çıkabiliyordu. Uygun hastalarda 3-4 gün içerisinde taburculuk mümkün olabiliyor” dedi.

AİLE ÖYKÜSÜ OLANLARA KONTROL UYARISI

Rektum kanserinin daha genç yaşlarda da görülebildiğini belirten Yalav, geçmişte daha çok 60-70'li yaşlarda karşılaştıkları hastalığın artık 40'lı yaşlarda da görülebildiğini söyledi. Ailesel risk faktörlerinin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da önem taşıdığını vurguladı.

Ailesinde bağırsak kanseri öyküsü bulunanların doktor kontrolünü ihmal etmemesi gerektiğini ifade eden Yalav, taramaların yaşa ve kişisel risk faktörlerine uygun zamanda yaptırılmasını önerdi. Kolonoskopide saptanan bazı şüpheli lezyonlara erken dönemde müdahale edilebildiğini belirterek belirtilerin dikkate alınması ve taramaların aksatılmaması gerektiğini söyledi.