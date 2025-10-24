Uzman isim Jenny Tschiesche, turunçgil kabuklarının sanıldığı kadar masum olmadığını söyledi. Güney Afrika menşeli bir mandalina paketini gösterirken, “Kolay soyulan mandalinaların üzerindeki etiketleri mutlaka okuyun. Çoğu, tazeliğini korumak için mantar öldürücü kimyasallarla kaplanıyor. Bu kabukları rendeleyip yemeklerinize eklemeyin ya da bütün halde pişirmeyin” uyarısında bulundu.

Jenny’ye göre birçok turunçgil kabuğu imazalil, tiyabendazol, pirimetanil, fludioksonil, 2,4-D ve azoksistrobin gibi kimyasallarla işlem görüyor.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ OLUŞTURUYOR

Tschiesche, bu maddelerin yüksek miktarlarda tüketilmesi durumunda ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtirken, “İmazalil ve tiyabendazol karaciğeri ve endokrin sistemi etkileyebilir. 2,4-D hormonal ve nörolojik etkilerle ilişkilendirilmiştir. Fludioksonil ve pirimetanil ise metabolik dengesizliklere yol açabilir” dedi.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu kalıntılara maksimum limitler (MRL) belirlese de, Jenny’ye göre bu sınırlar meyvenin kabuksuz yenmesi varsayımına dayanıyor.

UZMANDAN 3 ALTIN KURAL

Jenny Tschiesche, turunçgil sevenleri şu basit ama kritik adımlarla uyardı:. Yemeden önce mutlaka soyun. Kabuğunu kullanacaksanız iyice yıkayın ve fırçalayın. Mümkünse organik meyveleri tercih edin. Tschiesche, “Organik meyveler genellikle daha az ya da hiç mantar ilacı içermez. Kabuğu kullanacaksanız mutlaka yıkayın ya da fırçalayın” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jenny’nin videosu TikTok’ta milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bir kullanıcı esprili bir şekilde “Yemeden önce soymak zaten kural değil mi?” derken, Jenny bu yoruma şu yanıtı verdi:

“Aslında bazı tariflerde meyve kabuğuyla birlikte pişiriliyor ya da keklerde rendelenmiş olarak kullanılıyor. İşte bu noktada dikkatli olmalısınız.”

TURUNÇGİLLERDE PESTİSİT KALINTISI FAZLA

İngiltere merkezli Pestisit Eylem Ağı (PAN) da benzer bir uyarı yayımladı.

Kuruluşun raporuna göre, 2021 yılında test edilen greyfurtların %100’ü pestisit kokteyli içeriyordu. Bu durumun temel nedeni, turunçgil kabuklarının mantar öldürücülerle kaplanması. Ayrıca PAN, ellerle temas eden kimyasalların cilt yoluyla emilme riskine de dikkat çekti:

“Özellikle çocuklarda, kimyasallı kabukların elle tutulması bile risk yaratabilir.”

Uzmanlara göre, turunçgillerin sağlıklı yönlerinden faydalanmak istiyorsanız kabuk yerine meyvenin iç kısmını tüketin. Kabuğu kullanmak istiyorsanız mutlaka organik ürünleri tercih edin veya iyi yıkayıp fırçalayın.