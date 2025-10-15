Haşlanmış yumurtaları soymak çoğu zaman gerçek bir çileye dönüşebilir.



Besleyici ve lezzetli olmasına rağmen birçok kişi gün içerisinde soyma işleminden çekindiği için yumurta tüketmemeyi tercih edebiliyor. Genellikle haşlama sonrası yumurta soyulurken beyazıyla birlikte kabukları ve yüzeyi de havaya kalkar ve bu durum pek de iştah açıcı olmayan bir görüntüye neden olur.



Beslenme uzmanları, bu durumu tamamen çözen basit ama yaratıcı bir tüyoyu paylaşarak, yumurta haşlarken tek yapılması gerekenin her mutfakta bulunan bir malzemeyi kullanmak olduğunu belirtti.



YUMURTA KABUĞU ANINDA YOK OLUYOR



Sosyal medyada milyonlarca etkileşim toplayan videoda popüler blog yazarı Kerry Whelpdale, yumurtaları suya koymadan önce tavaya bir çay kaşığı karbonat ekliyor.



Yumurtalar piştikten sonra sadece birkaç parmak hareketiyle kabuğunu kolayca kırıp çıkarıyor ve sonuçta mükemmel pürüzsüz bir yumurta elde ediyor.



