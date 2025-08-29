İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve Güvenlik Toplantısı’na katılmak üzere Kütahya’ya geldi.

AKP Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Yerlikaya, AKP teşkilat mensuplarıyla buluşmasının ardından Güvenlik Toplantısı için Zafer Kalkınma Ajansı’na geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, sözlerine vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başladı.

Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını belirterek, “Bu süreçte de ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor. 8 Aralık 2024’ten bugüne kadar ülkelerine gönüllü güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu. Yine bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur. 2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşimizin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken Ağustos 2025 tarihi itibariyle bu sayısı 2 milyon 506 bin 740'a düşmüştür. Bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütmekteyiz. Suriye’nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir” dedi.