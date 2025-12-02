Türkiye’nin 1 numaralı yatırım aracında ithalata koyulan kota nedeniyle kaçak altın ticareti büyüdü, taklit ve sahtekarlıklar artmaya başladı. Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, yurt dışından çeşitli yollarla yurda getirilen kaçak altınlarda ayar sorunu yaşandığını söyledi. Sönmez, altın ithalatına getirilen kota sınırlaması nedeniyle yurda kaçak yollarla giren altınların kimin tarafından üretildiğinin bilinmediği gibi değerini belirleyen ayarının da belli olmadığını belirtti.

‘CİDDİ ADIM ATILMALI’

Bir grup gazeteci ile sohbet toplantısı düzenleyen Sönmez “Ayarı belirsiz bu altınlar nedeniyle kuyumcu da müşteri de zarar görüyor. Ne yazık ki, kuyumcunun bunu anlaması mümkün değil” dedi. Sönmez, Darphane’nin bastığı altınların taklit edilmesi sorununun da ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çekti ve “Aslı ile kopyasını ayırmak mümkün olmayınca vatandaş mağdur oluyor. Sahte altınlarla ilgili ciddi adım atılmalı” diye konuştu.

SINIRI YOK, ÇEŞİDİ ÇOK

Başkan Sönmez, altının saflığını ve ayarını tespit eden altın test cihazlarıyla sahtekarlıkları önlemeye çalıştıklarını ancak kuyumcuların sahte takıları anlayamadığını söyledi. Sönmez, “Sahteciler teknoloji ile çok iyi kaplama yapıyorlar. Sahtekarlığın sınırı yok, çeşidi çok. Hem kuyumcu hem müşteri kandırılabiliyor” dedi.

Sönmez, sahte altın satmaya çalışanları yakalamak için Ankara genelinde kuyumcular arasında pilot bir uygulama başlattıklarını, bir kuyumcu dükkanının şüphelendiği kişilerin anında tüm kuyumculara ve polise bildirildiğini, dolandırıcıların bu sayede kısa sürede yakalandığını anlattı.

‘Otellerdeki sistemi istiyoruz’

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 185 bin TL’nin üzerinde altın alan ya da satanlara form doldurtup şüpheli gördüklerini MASAK’a bildirdiklerini söyledi. Bu zorunlu yöntem nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını anlatan Sönmez, limitin yükseltilip bildirimin formla değil TC kimlik numarası üzerinden yapılmasını önerdi. Sönmez, “Otellerde olduğu gibi belirli bir limitin üzerinde altın alıp satanları MASAK’a iletecek bir sistem kurulursa rüşvet ve benzeri yollarla kara para elde edenler daha kolay yakalanabilir” dedi.

TV’deki altın fiyatları yanlış

Kuyumcular, televizyon kanallarında sürekli gösterilen altın fiyatlarının kuyumculardaki altın fiyatlarıyla örtüşmediğini, bu yüzden müşterilerle sorun yaşadıklarını belirtiyor. Altının Ons fiyatıyla dolar kuru çarpılıp altın fiyatı diye ekranlara yansıtıldığını belirten Timuçin Sönmez, “Oysa işçilik gibi ilave kalemler eklenince fiyat değişiyor. Biz şimdi ‘ziynet fiyat’ diye aplikasyon yaptık. Bu fiyatların ilan edilmesini isteyeceğiz” dedi.