Şanlıurfa’da Mustafa Arslantatar’ın, adına abonelik olmamasına rağmen düzenlenen iki tutanakla kaçak elektrik kullandığı iddiasına ilişkin açtığı davada son sözü Yargıtay söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, ilk derece mahkemesi, davalı Dicle Elektrik’in sunduğu delilleri değerlendirirken ispat yükünü ters yorumladı ve davayı reddetti. Mahkeme, ispat yükümlülüğünün davalıda değil davacıda olduğunu belirterek, davacının iddialarını kanıtlayamadığı gerekçesiyle başvuruyu geri çevirdi.

YARGITAY "İSPAT YÜKÜ DAVALIDA" DEDİ

Dicle Elektrik, kaçak elektrik tespitine dair tutanakların düzenlendiğini, faturaların süresinde itiraz edilmediğini ve kaçak kullanımın fotoğraflarla belgelendiğini öne sürdü.

Dosyayı inceleyen Yargıtay ise, ispat yükünün davalı şirkette olduğuna dikkat çekti. Yerel mahkemenin bu yükümlülüğü ters çevirerek davayı reddetmesinin usul ve kanuna aykırı olduğuna hükmetti.

TEMYİZ TALEBİ KABUL EDİLDİ

Yargıtay, davacı lehine temyiz talebini kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kanun yararına bozdu. Bundan sonraki süreçte yerel mahkeme, Yargıtay’ın uyarılarını dikkate alarak yeniden karar verecek ya da önceki kararında direnebilecek. Ancak genellikle mahkemelerin Yargıtay’ın tavsiyelerine uyduğu biliniyor.