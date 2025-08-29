Dicle Elektrik A.Ş. tarafından Mardin’in Savur ilçesinde drone ile yapılan kontrollerde, üzeri kesilerek içerisine kaçak trafo yerleştirilmiş tekerlekli bir su tankeri tespit etti. Kaçak trafonun 430 haneye yetecek güçte olduğu ve tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edildi. Aynı bölgede ayrıca 5 kaçak trafo daha bulundu.

SU TANKERİNE GİZLENMİŞ KAÇAK TRAFO

Dicle Elektrik A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada Dicle Elektrik ekiplerinin drone ile tespit ettiği kaçak trafonun, bir traktöre bağlı römork üzerindeki tekerlekli su tankeri içine gizlendiği ortaya çıktı. Yerden bakıldığında sıradan bir su tankeri gibi görünen bu düzenek, detaylı drone görüntüleriyle bulundu. Yapılan teknik incelemede, söz konusu trafonun 430 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi.

AYNI BÖLGEDE 5 KAÇAK TRAFO DAHA TESPİT EDİLDİ

Dicle Elektrik mühendisleri, bu büyüklükteki kaçak trafoların özellikle tarımsal sulama alanlarında şebekeye aşırı yük bindirdiğini, voltaj dalgalanmalarına neden olarak diğer abonelerin enerji kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti. Aynı bölgede yapılan taramalarda 5 kaçak trafo daha tespit edilirken, bu trafoların tamamının yüzlerce metre derinlikten su çekmek için kullanıldığı anlaşıldı.

EKONOMİYE VE ÇEVREYE ZARAR VERİYOR

Dicle Elektrik yetkilileri, tespit edilen tüm kaçak trafolar için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Kaçak elektrik kullanımının dağıtım şebekesinin yanı sıra ülke ekonomisine, çevreye ve tarımsal üretime de zarar verdiğini belirten yetkililer, “Amacımız tüm abonelerimizin adil bir şekilde kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesidir. Bu nedenle teknolojiyi de kullanarak kaçak tüketimle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.