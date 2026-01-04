Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan iş insanı Galip Öztürk’le bir araya geldi. Yargılandığı cinayet davasında müebbet hapsi onanınca Gürcistan’a kaçan Metro Turizm’in sahibi, Batum’daki evinde Tatlıses’i ağırladı.



TÜRKİYE'YE GELDİĞİ AN TUTUKLANACAK



Ülkeye girdiği an tutuklanacak olan Öztürk ve kalabalık ailesi, Tatlıses’le objektiflere mutluluk pozu verdi. Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise Öztürk’ün çocuklarıydı… Firari iş insanı, taşıyıcı anne ile 21 çocuk dünyaya getirdi.

EŞİ İZİN VERDİ, ÇOCUK BAŞINA 1.2 MİLYON TL YATIRDI



Öztürk’ün Rus eşi Kristina Öztürk (28), kocasının çok çocuk istediğini, kendisinin bunu yapamayacağı için taşıyıcı anneler tuttuklarını söyledi. Öztürk çifti çocuk başına kiralık annelere ise 24’er bin Euro yani 1.2 milyon lira ödemiş.