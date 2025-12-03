Dönemin Diyarbakır 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında ‘makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
2024 yılında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma nedeniyle Çokay tutuklanmıştı.
YARGITAY ONADI
Tuğgeneral Çokay’a “göçmen kaçakçılığı” ve “kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak”tan verilen 11 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.
Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığı yapması nedeniyle eski Tuğgeneral Bilal Çokay’a verilen ceza, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay’ın onama kararında Çokay’ın makam arabasında göçmenlere ait parmak izinin tespit edildiği belirtilerek dijital delillerde kaçakçılığa dair suç unsurunun olduğu ifade edildi.
Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Tuğgeneral Bilal Çokay emekliye sevkedilmişti.