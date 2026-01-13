Son günlerde adı skandal partiler, uyuşturucu ve fuhuş ile anılan İstanbul Boğazı’na nazır Bebek Otel’de kaçak eklentilere dün sabahın erken saatlerinde müdahale edildi.

Otele operasyon düzenleyen İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Koruma Sit Alanı içerisinde kalan otelin mevzuata aykırı inşa edilen ön kısım ve çatı katındaki eklentileri tamamen yıktı.

HUKUKİ SÜREÇ

Bebek Otel’deki kaçak eklentilerin yıkımına giden yol, yaklaşık altı ay süren karmaşık bir hukuk mücadelesinin ardından temizlendi. İBB Encümeni’nin Haziran 2025’te aldığı ilk yıkım kararı 29 Haziran’da basına yansıdı. Yıkım, işletme sahiplerinin başvurusu üzerine İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından 10 Temmuz 2025’te verilen yürütmeyi durdurma kararıyla geçici olarak duraksadı.

KARAR KALKTI

İBB Hukuk Müşavirliği, Boğaziçi Koruma Sit Alanı’nın özel statüsünü ve imar mevzuatına aykırılığı vurgulayarak karara üst mahkemede itiraz etti. Yapılan incelemeler sonucunda mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Yıkım kararı taraflara 25 Aralık’ta tebliğ edildi.

Balyozla yıktılar

Sabah saatlerinde otele gelen İBB ekipleri bazı bölümleri balyoz ve metal kesici ile yıktı. Yetkililer, Boğaziçi’nin tarihi ve doğal dokusunu bozan, imar mevzuatına aykırı uygulamalara karşı müdahalenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.