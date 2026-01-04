ABD Başkanı Donald Trump, dün yerel saatle 02.00 civarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.



Trump'ın sosyal medya hesabından esir alınan Maduro'ya ait paylaşılan ilk fotoğraf ise kısa sürede tüm dünyada viral oldu.









FOTOĞRAF SONRASI STOKLAR PATLADI



CNN, Maduro ve eşi Flores'in düzenlenen operasyon sırasında yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını belirtirken, Maduro'ya ilişkin paylaşılan ilk fotoğrafta üzerinde dünyaca ünlü bir giyim markasına ait eşofman takımı olması dikkat çekmişti.



Söz konusu görüntünün kısa sürede viral olmasının ardından Maduro'nun giydiği 130 dolarlık (5 bin 593 TL) eşofman takımı ABD'nin en çok satılan ürünleri arasında ilk sıraya yerleşti.



Çok sayıda tedarikçi, ürünün tüm bedenlerinin satıldığını belirterek, yaşanan durumu çılgınlık olarak nitelendirdi.