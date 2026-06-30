Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki E.C. isimli kadının beyanları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifade tutanağı, ciddi suçlamaları gündeme taşıdı. Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan ifadede, genç kadın bir grup kişi tarafından iradesi dışında götürüldüğünü, fiziksel şiddete maruz kaldığını ve cinsel saldırı yaşadığını öne sürdü. Dosyada adı geçen kişiler hakkındaki iddialar ise soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

ZORLA GÖTÜRÜLDÜ, CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI BEYAN ETTİ

Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre mağdur, olay günü ailesiyle birlikte bulunduğu sırada bazı kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini ve daha sonra farklı bir adrese götürüldüğünü iddia etti. Beyanda, olay süresince fiziksel müdahaleye maruz kaldığı ve bulunduğu yerden ayrılmasının engellendiği öne sürüldü. İfadede genç kadın, götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını ve olay sırasında çeşitli kişilerin farklı şekillerde sürece dahil olduğunu ileri sürdü. Ayrıca olay sonrasında darp edildiğini ve yaşananlar nedeniyle şikâyetçi olduğunu beyan etti.

“ŞÜPHELİLERDEN ŞİKAYETÇİYİZ”

Tutanakta yer alan beyanlara göre dosyada adı geçen kişiler hakkında şikâyetçi olduklarını kayıt altına aldığı görüldü. Belgede ayrıca mağdurun adli değerlendirme ve muayene talebine ilişkin beyanlarının da yer aldığı anlaşıldı.

Dosya kapsamında 3 kişi tutuklanırken 4 kişinin ise firar olduğu öğrenildi.