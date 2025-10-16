Çelişkiler ülkesi Türkiye, önceki gece tam da dönemin ruhuna uygun bir firara tanıklık etti. Eski AKP’li vekil Zehra Taşkesenlioğlu’nun ayrıldığı eşi Ünsal Ban, Sedat Peker’in ifşaaları sonucu 2022’de gözaltına alındı.

MİLYONLARI GÖTÜRDÜ

Rektörü olduğu Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde yolsuzluk, rüşvet, borsada manipülasyon, kara para aklama, dolandırıcılık, zimmet gibi suçlardan hakkında 4 ayrı dava açıldı.

Eski eşi Taşkesenlioğlu, “Paraları yurtdışına kaçırıyor” bile dedi.

Ancak etkin pişmanlıktan yararlanan Ünsal Ban, yurtdışına çıkış yasağı ile tahliye edildi. Ancak yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yunanistan’dan mülk satın aldığı için “Altın vize” ile oturma izni olan Ban, sahte gemi adamı belgesiyle kaçmak üzereyken Fethiye’de yakalandı.

Kaçarken yakalanmasına rağmen “Kaçma şüphesi” görülmedi ve serbest bırakıldı. Oysa ülkemizde “kaçma şüphesi var” denilerek, belediye başkanları, siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler cezaevinde çile dolduruyor.

RAHAT RAHAT GİTTİLER

Daha yakın zamanda İBB borsası suçlamasıyla adli kontrol uygulanan avukat Mehmet Yıldırım yurtdışına kaçarken yakalanmıştı. Ancak “kaçma şüphesi yok” denilerek adli kontrolle bırakılmıştı. Kaçarken yakalanan kişiye, “kaçma şüphesi yok” hükmü...

Nihayet tüm hazırlıklarını yapan Ünsal Ban, ilkinde başaramadığı firarı ikincisinde başardı ve Yunanistan’a kaçtı, herkes arkasından bakakaldı.

TAŞKESENLİOĞLU-BAN BİTMEYEN SKANDAL

Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban’ın olaylı boşanma süreci, Türkiye gündemine oturmuştu. Taşkesenlioğlu, boşanma dilekçesinde eski eşi Ünsal Ban’a evlilikleri sürerken 2.5 milyon doları nakit olarak elden teslim ettiğini iddia etmişti.

Milletvekili, bu parayı Ban’ın ticari faaliyetlere girmesi için yaptığı “baskı” sonucu verdiğini savundu. Taşkesenlioğlu, Ban’ın bu parayla başkaları adına şirket kurup hisse alıp sattığını öne sürdü. Skandalın bir ayağı, Taşkesenlioğlu’nun SPK Başkanı olan kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu üzerinden yürütülen rüşvet ağı iddialarıydı.

İş insanı Mine Tozlu Sineren, Taşkesenlioğlu aracılığıyla 12 milyon TL rüşvet teklifi aldığını doğruladı. Ban, eşiyle yaşadığı bir tartışmayı gizlice kaydedip sızdırdı. Görüntülerde, Taşkesenlioğlu’nun bıçakla eşine saldırıp “Para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” diye bağırıyordu.

Ünsal Ban eşi Taşkesenlioğlu’nun eli bıçaklı görüntüsünü sızdırmıştı.

Ünsal Ban’ın vukuatları

- Borsa İstanbul’da hisse manipülasyonu ile küçük yatırımcıları mağdur ederek yüz milyonlarca liralık vurgun.

- Üniversite arsasasına sadece yüzde 20 payla kat karşılığı inşaat yaptırmak. Rüşvet olarak aldığı 70 daireyi de üçte bir fiyatına bir emlakçıya toptan sattırmak.

- Helikopter ihalesi, İHA projesi, yurtdışı görevlendirmeler ve maaş ödemelerinde usulsüzlükler.

- 5 adet lüks kol saati alıp üniversiteye fatura etmek.

- Kara para aklama.

- Zina gerekçesiyle eski eşine toplam 22 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

AKP’li GÜLER’İN YORUMU: Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler’e Ünsal Ban’ın kaçışı soruldu. Güler sadece başlıktaki cevabı verdi.