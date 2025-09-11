Belce Örü Erçin

Türkiye’de emeklilik sistemindeki adaletsizlikler son bulmuyor. Vatandaş geçim derdinin yanı sıra çarpık sistemin neden olduğu adaletsizliklerle de uğraşıyor. Kamuoyunda en çok gündeme getirilen konuların başında da kademeli emeklilik geliyor. Çalışma yılını ve prim gününü doldurmalarına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşların kademeli emeklilik talepleri sürse de iktidar, vatandaşın çağrılarına kulaklarını kapatıyor. 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program da (OVP) bunun en açık kanıtı oldu.

OVP’de belirtildiği üzere sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasının teşvik edileceğini söyleyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoglu, SÖZCÜ’ye şöyle konuştu:

‘DENGE SAĞLANMALI’

“Bu, emeklilik yaşı düzenlemesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını gösteriyor. Yani OVP’de kademeli emeklilik talebinin görmezden gelinmeye devam edileceği, EYT sonrası emeklilik yaşı adaletsizliği, staj ve çıraklık sigortası mağdurları gibi emeklilikte yaşanan sorunların devam edileceğinin sinyali veriliyor.”

2026-2028 yılı OVP’sinin de öncekiler gibi emekçilere ve emeklilere çare olmadığını, var olan sorunları derinleştirdiğini vurgulayan Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilik yaşı konusunda adalet ve denge sağlanmalı. En düşük emekli aylığı en az asgari ücrete yükseltilmeli. Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı artıyor, SGK’nın gelirleri artarken giderleri azalıyor. Kuşkusuz bu ‘iyileşme’ emeklilerin yoksullaşması pahasına gerçekleşiyor.”

‘Yaş şartı yeniden düzenlenmeli’

2023 yılında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkan tanındı ve 2 milyondan fazla kişi emekli oldu, şartları yerine getirenler bundan sonra da emekli olmaya devam edecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki gösteriyor ve bu haksızlığın da giderilmesini talep ediyor. Yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve 58-60 yaş şartının kaldırılmasını istiyor.