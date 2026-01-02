Rabia'nın iddiasına göre olay, yaklaşık 10 yıl önce ailelerin bir araya geldiği ziyarette anneannesinin, Mustafa’ya dönerek “Rabia’yı sana verelim” demesiyle başladı.

'2030'DA EVLENİRSİNİZ'

Ortamın şaka havasında geçtiğini belirten Rabia, sonrasında “2030’da evlenirsiniz” sözünün de ortaya atıldığını, Mustafa’nın ise bu cümleyi ciddiye alıp yıllar içinde bir hedefe dönüştürdüğünü söyledi.

'RABİA'YI SANA VERELİM' ŞAKASI

Rabia, Mustafa’yla tanışıklıklarının çocukluk dönemine uzandığını belirterek süreci şu sözlerle özetledi:

“Mustafa akrabam. 10 yıl önce onlara gitmiştik. Beni görünce anneannem şaka amaçlı ‘Rabia’yı sana verelim’ dedi. Mustafa bunu ciddiye aldı. ‘Rabia ile evleneceğiz’ demeye başladı. Biz de konuyu uzatmamak, zaman kazanmak için ‘2030’da’ dedik. O günden beri 2030’u bekliyor, gün sayıyor…”

'ŞU DÜNYADA BENİ SEVEN BİR TEK KADIKÖY BOĞASI...'

Rabia sosyal medyada son paylaşımlarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bir paylaşımda 'Her seni kalpsiz bir primci sanıyordur ama sen 10 yıldır sırf o üzülmesin diye konuşup iyi olması için çabalamışsındır' derken; bir başka paylaşımında ise, 'Şu dünyada bir tek Kadıköy Boğası'nın beni bu kadar çok seviyor olması...' notunu düştü.