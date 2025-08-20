UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Fenerbahçe ile Benfica takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği, 12 yıl sonra Kadıköy'de çalındı. Taraftarlar, yıllar sonra gelen bu anı büyük bir coşkuyla karşıladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna en son 2013 yılında çıkmıştı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kaybetmişti. Söz konusu müsabakanın ardından Kadıköy'de 4 bin 374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği duyuldu.
