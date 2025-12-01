HER sezon başlangıcında tarihini not ettiğimiz, iple çektiğimiz gün geldi… Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam Kadıköy’de 404. randevu için buluşacak. İki takımın kadrosu daha önce hiç bu kadar görkemli olmamıştı. Tam 596 milyon Euro’luk değere sahip Süper Lig’in en üst düzey yıldızları saatler 20.00’yi gösterdiğinde parlamaya başlayacak.

66 HAFTA SONRA LIDERLIK ŞANSI

291 milyon Euro’luk sarı-lacivertlilerde Ederson, Asensio, Skriniar, Duran, Alvarez, Talisca, Kerem ve Nene gibi dikkat çekici isimler var. 305 milyon Euro’luk Galatasaray’da ise Osimhen, İcardi, Sane, İlkay, Davinson, Uğurcan ve Barış Alper ön plana çıkıyor. Kanarya kazanırsa tam 66 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak. Cimbom’un galibiyetinde fark 4’e çıkacak, şampiyonluk yarışında avantajını artıracak.

GOL SİLAHI DURAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak G.Saray’a karşı ilk maçına çıkacak Domenico Tedesco galibiyet planlarını Jhon Duran üzerinden kurdu. Ferencvaros’a karşı ilk 11’de oynattığı En Nesyri’yi kulübeye çekecek İtalyan çalıştırıcı, Galatasaray savunmasını Kolombiyalı yıldızıyla yıpratıp gol arayacak. Faslı yıldızla birlikte Anderson Talisca’yı da maçın seyrine göre devreye sokmayı düşünüyor. İsmail, Alvarez ve Asensio üçlüsüyle orta sahada dengeyi sağlamayı hedefleyen Tedesco, kanatlarda Kerem ve Nene’nin dinamizmiyle rakip savunmayı zorlamayı amaçlıyor.

SON ÇARE DAVİNSON

Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana Kadıköy’de mağlubiyeti bulunmayan (3G, 1B) Okan Buruk yine 3 puan hesapları yapıyor. Sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu tecrübeli hocayı zor durumda bırakırken, özellikle sağ bekte kriz yaşıyordu. Sallai cezalı, Kaan ve Singo da sakat. Buruk çareyi Davinson’u bu bölgeyi çekmekte buldu. Stoperde Lemina’yı kullanacak olan başarılı çalıştırıcı mecburiyetten böyle bir değişikliğe başvurdu.