Kadıköy'de otomobiliyle evinin önüne gelen kadın sürücü, park etmek istediği alanda bir hafif ticari aracın durduğunu gördü. Duruma sinirlenen kadın, ticari araç sürücüsünden aracını bulunduğu yerden çekmesini istedi. Ancak ticari araç sürücüsü, alanı boşaltmak yerine kadın sürücüye "İşine git" şeklinde karşılık verdi.
"BURASI BENİM MAHALLEM"
Aldığı yanıt üzerine öfkelenen kadın sürücü, sesini yükselterek, "İşine gitmesi gereken sensin. Burası benim mahallem, benim evimin önü. Defol çık hadi" sözleriyle tepki gösterdi ve hakaretlerde bulundu. Karşılıklı atışmaların ardından hafif ticari araç sürücüsü, aracından inmeden bulunduğu yerden uzaklaştı.