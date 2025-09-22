19 Eylül Cuma günü Caddebostan Mahallesi’nde, Erenköy’deki bir ortaokul önünde kızını okuldan alan Fati Y. (41) motosikletle eve doğru ilerlerken, yolda 3 tekerlekli araçla seyreden bir kişi tarafından sıkıştırıldı.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ, KADIN BAYILDI

Taraflar arasında tartışma çıktı, araç sürücüsü kadına vurmaya başladı. Çevredeki kişiler duruma müdahale etmek isteyince, şüpheli eline bıçak alarak vatandaşları tehdit etti. Olay sırasında kadın bayılarak yere yığıldı; çevredekiler yardım etti.

TEPKİ GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Şüpheli, çocuğunun aracın arka koltuğunda olduğu sırada 3 tekerlekli aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Olay anı hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.