Süper Lig’de sezona erteleme ile başlayan, ardından Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde bu akşam Kocaelispor’u ağırlıyor.

Sarı-lacivertliler, hem sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırmak hem de Benfica rövanşı öncesi moral kazanmayı hedefliyor. Taraftarlar da heyecanla maçı bekliyor. Satışa çıkan biletler kısa süre de tükenirken, Chobani Stadı’ndaki ilk lig sınavında takıma tam destek verilecek.

Benfica maçının 11’ine göre Teknik Direktör Jose Mourinho tek değişiklik yapacak. Kırmızı kart cezalısı Oosterwolde’nin yokluğun da sol stoperde Yusuf oynayacak.