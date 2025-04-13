Olay, 7 Nisan Pazartesi saat 00.30 civarında Acıbadem Caddesi’nde gerçekleşti. Maskeli 2 şüpheli, iş yerine 3 el ateş edip kaçtı.
Gasp Büro Amirliği, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. S.Y. (16), B.Y. (17), F.İ. (19), E.S. (18) ve M.A. (18) gözaltına alındı.
Yaşları küçük olan S.Y. ve B.Y. Çocuk Şube’ye, diğerleri Gasp Büro’ya gönderildi.
Şüphelilerin telefonlarında bulunan görüntülerde, bir şüphelinin saldırgana “Git git git” diye bağırarak yönlendirdiği anlar yer aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.