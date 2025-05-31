Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Kadıköy'de az sayıda taraftara karşı oynanan maçta Ali Koç ve yönetimine yine tepkiler vardı.
Sezonu Galatasaray’ın ardından ikinci bitiren Fenerbahçe’de İsmail Kartal krizi yaşandı… Sarı-lacivertli taraftarların eski teknik direktörleri İsmail Kartal için pankart açtı. Pankart açıldıktan kısa süre sonra stat görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından kaldırıldı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.