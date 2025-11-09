Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekânının önünde meydana geldi.

Bir çocuk annesi Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada telefonla kısa bir görüşme yaptı.

Görüşmenin hemen ardından yanına gelen kadın şüpheli, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü.

'SEN BENİM SEVGİLİMLE Mİ BERABERSİN'

Saldırgan, “Sen benim sevgilimle mi berabersin?” diye bağırdıktan sonra çakmağı çakarak genç kadını ateşe verdi. Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

ARKADAŞLARI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Alevler içinde kalan Gözde Yılmaz’a ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yaptı. Panik içinde yangını söndürmeye çalışan grup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

'BİR ANDA GELDİ, ARKADAŞIMIZI YAKTI'

Ekol TV'den Gamze Şimşek'in haberine göre olay anına tanık olan Mehmet Bedirhan Uçak, yaşananları şöyle anlattı:

“Masada oturuyorduk, bir anda tanımadığımız bir kadın geldi. Elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımızın üzerine döktü ve ateşe verdi. Altı kişi birlikte söndürmeye çalıştık ama çok zordu. Arkadaşımızın vücudu neredeyse tamamen yandı, hâlâ hastanede acı çekiyor.”

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan kadın şüpheli, polis ekiplerinin kısa sürede yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın kıskançlık nedeniyle işlendiğini değerlendirirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.