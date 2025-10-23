Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Kadıkköy'de Stuttgart'ı ağırladığı maçın ilk yarısında yapılan sert faul sonrası sarı lacivertliler kırmızı kart bekledi.

Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, Edson Alvarez'e yaptığı sert faulün ardından 22. dakikada sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi.

VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi.

Alvarez'in üzerine tabanıyla basan El Khannouss'e verilen sarı kart kararına Kadıköy tribünleri büyük tepki gösterdi.