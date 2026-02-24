Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, ayağına kadar gelen lider Galatasaray'la puanlarını eşitleme şansını son dakikada tepti. Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de Kasımpaşa karşısında 90+5'te Asensio'nun golüyle öne geçip büyük sevinç yaşarken, 90+11'de Allevinah fileleri havalandırarak büyük üzüntüye sebep oldu. SADETTİN SARAN ÖNCE COŞTU SONRA YIKILDI İspanyol yıldız Asensio'nun 90+5'te gelen nefis golünün ardından ekibiyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dakikalar sonra adeta yıkıldı. Dakikalar önce adeta "yaz" yaşanan tribünler bir anda buz kesti; Saran'ın yaşadığı hayal kırıklığı da kameralara yansıdı... FENERBAHÇE BÜYÜK FIRSAT TEPTİ Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında 2-0 kaybettiği haftada Fenerbahçe, kazanması halinde liderle puanlarını eşitleyecekti. 90+5'te bu fırsatı eline alan Sarı-Lacivertliler, 90+11'deki gole engel olamayarak büyük fırsatı da tepmiş oldu. Kadıköy'deki 1-1'lik beraberliğin ardından Fenerbahçe, 55 puanlı lider Galatasaray'ı takibini 53 puanla sürdürdü. Fenerbahçe, ligin 24. haftasında 1 Mart Pazar günü Antalya'nın konuğu olacak. Galatasaray ise 28 Şubat Cumartesi günü bir başka Akdeniz takımı Alanyaspor'u ağırlayacak.

