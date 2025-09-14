Mourinho ile yollarını ayıran F.Bahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilk maçında Trabzonspor’u konuk ediyor. Trabzonspor da Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek. Fener’de yeni transferler Kerem, Asensio ve Ederson ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Trabzonspor’da ise yeni transferler Onana ve Muçi, bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak. İki Manchester takımından City’nin kalecisi Ederson ile United’ın kalecisi Onana’nın düellosu merakla bekleniyor.