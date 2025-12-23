Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran'a tezahüratları ile destek verdi.
Karşılaşmayı izlemek üzere Kadıköy Chobani Stadyumu'na gelen Sadettin Saran, sahanın içinden geçerek taraftarları selamladı. Saran'a büyük destek veren Fenerbahçe taraftarları, "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" şeklinde tezahüratta bulundular.
Fenerbahçe taraftarları ayrıca Sadettin Saran'a destek için tribünlerde "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" pankartı açtı.
Sadettin Saran, Fenerbahçe taraftarının tezahüratları eşliğinde tribünde maçı izleyeceği koltuğa gitti.