UEFA Avrupa Ligi’nin yedinci haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Jadon Sancho’nun golüyle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Aston Villa cephesinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Teknik direktör Unai Emery ile Youri Tielemans arasında tansiyon yükseldi.

Maça ilk 11’de başlayan Belçikalı orta saha oyuncusu, 90+2’de George Hemmings’le değiştirildi. Tielemans’ın kenara geldiği sırada değişikliğe tepki göstermesi üzerine Emery oyuncusuna sert şekilde karşılık verdi.

İki isim arasında kısa süreli bir tartışma yaşanırken, gerginlik saha kenarında dikkat çekti.

Yaşanan anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerin yayılmasının ardından taraftarlar yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, “Sorun ne?” diyerek, “Sahayı çok mu erken terk etti?” sorusunu yöneltti.

Bir başka taraftar ise yaşananlara anlam veremediğini belirterek, “Emery neden birdenbire Tielemans’a bu kadar kızdı?” ifadelerini kullandı.