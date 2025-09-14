Olay, saat 13.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi’nde meydana geldi. Kazı sırasında iş makinesinin zarar verdiği borunun patlamasıyla caddeye büyük miktarda su yayıldı. Sular, alışveriş merkezinin otoparkına yönelerek kısa sürede otoparkı göle çevirdi. Araç sahipleri hızla yükselen suyun arasında otomobillerini çıkarmaya çalıştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye İSKİ ve belediye ekipleri sevk edildi. Patlayan hattın kapatılması ve suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. Yoğun su akışı nedeniyle caddede de birikintiler oluştu, trafik bir süre aksadı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Otoparkı su basması ve sürücülerin araçlarını çıkarmak için verdiği mücadele vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.