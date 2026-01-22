İstanbul Kadıköy Rıhtım’da kıyı kenarındaki dolgu alan üzerindeki ve yurttaşların aktif şekilde yeşil alan olarak kullandığı bölgede yapılması planlanan cami projesi 2015’te duyurulan ve 2017’de İstanbul V No’lu Koruma Kurulu tarafından planların onaylanmasıyla birlikte Kadıköy Belediyesi tarafından dava edilmişti.

Mahkeme bilirkişi raporuna dayandırarak projeyi 2024’te iptal etti. Ancak bu karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin kararıyla döndü. Mahkeme, 15 Aralık 2025 kararıyla birlikte iptali bozdu ve davanın reddine karar verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Konuya ilişkin Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yapılan açıklamada, kararın bilim ve teknik uyarılarını yok saydığı belirtildi. Açıklamada, “Dava sürecinde hazırlanan ve yerel mahkemenin iptal kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporu, projenin Kadıköy’e vereceği zararları tartışmaya yer bırakmayacak şekilde şu gerekçelerle ortaya koymuştur” dendi.

DANIŞTAY'A İTİRAZ YAPILACAK

Açıklamada, “Bölge idare mahkemesi, bilirkişi raporundaki hayati uyarıları, cami yapılarının Kıyı Kanunu’ndaki yükseklik sınırından muaf tutulması gibi usuli ve yönetmelik odaklı yorumlarla geçersiz kılmıştır. Mahkeme, kentin fiziksel gerçekliğini ve gelecekte yaşanacak altyapı kaosunu değil, idari işlemlerin kâğıt üzerindeki hiyerarşisini öncelemiştir. Bilimin ‘Burada bu ölçekte bir yapı yapılamaz’ dediği noktada, yargı ‘Plan kesinleştiyse yapı yapılabilir’ diyerek kentsel yağmanın önünü açmıştır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca oda açıklamasında Danıştay’a itirazda bulunulacağı ve Kadıköy Rıhtım’ın da savunulacağı belirtildi.

SİLUET VURGUSU

Daha önce projenin iptali için karar veren İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi bilirkişi raporuna dikkat çekmişti. Mahkeme için hazırlanan raporda rıhtım çevresinde 400 metre yürüme mesafesinde Sultan 3. Mustafa İskele Camisi, 500 metre yürüme mesafesinde Osman Ağa Camisi, Kethüda Çarşı Camisi ve Cafer Ağa Camisi’nin bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca insan ve araç trafiğine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmadığı tespit edildi. Bunların yanı sıra cami projesinin yanında önerilen yeraltı otoparkı projesiyse üzerinde tescilli ağaçların bulunduğu koruma alanıyla çakışıyor. Bu alanın bir bölümünün araç giriş çıkışına ayrılmasının yaya odaklı kullanımdan taşıt odaklı kullanıma dönüşmesine neden olacağı belirtildi.

Öte yandan bilirkişi raporunda kent siluetinin de etkileneceğine dikkat çekildi. Raporda, “Cami projesinde kentin simgesi olan koy ve Haydarpaşa Garı’yla görsel ilişkinin kurulmadığı, Anadolu yakası kent siluetine etkisinin göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakta. Karşı kıyıda yer alan tarihi yarımada ve anıtsal yapılarla oluşacak etki konusunda herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı ve sadece proje alanının en yakınında yer alan sit alanındaki kültürel yapılarla birlikte değerlendirildiği tespit edilmiştir” dendi.