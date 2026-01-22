Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı öncesinde Chobani Stadı'nı Türk bayrakları doldurdu.
Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seremoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.
YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE
Öte yandan Fenerbahçe'de UEFA listesinde isimleri bulunmayan yeni transferler karşılaşmayı tribünden takip etti.
Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, maçı yönetim locasında izleyerek takım arkadaşlarına destek oldu.