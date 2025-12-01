Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Derbi öncesinde stadyum etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, maç saatini beklemeye geçti. Tezahüratlarda bulunan ve meşaleler yakan taraftarlar, kısa bir süre sonra stadyumdaki yerini alacak.
Galatasaraylı taraftarlar da, derbi için Chobani Stadyumu’na geldi. 30 otobüsle yola çıkan Galatasaraylı taraftarlar, polisin yoğun güvenlik önlemleri stada ulaştı. Tezahüratlar eşliğinde otobüslerden inen sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.