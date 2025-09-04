İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve getirilen Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıklamasıyla birlikte CHP yönetiminden sert tepki gördü.



CHP'YE LİSE YILLARINDA KATILDI



İlk ve orta öğrenimini doğduğu Ardahan’da tamamlayan Tekin, lise eğitimine Kars’ta devam etti ve 1981 yılında Kars Alpaslan Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında CHP’nin gençlik örgütüne katıldı. O dönem CHP’nin Genel Başkanı Bülent Ecevit’ti.

1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu. 1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 1999 yılında yeniden seçilerek, bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Belediye Başkan Vekilliğinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi.



14 Ağustos 2007’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem’in yerine getirildi. 2009 yerel seçimlerinin kampanya sürecinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı olduğu 33. Olağan Kurultay’da parti meclisine seçildiği için il başkanlığı görevi düştü ve yerine 14 Haziran 2010’da Berhan Şimşek atandı



2011 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Tekin, Kasım-Haziran 2015 ve 2018 seçimlerinde de Meclis’e girdi. 2014- 2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

4 AY ÖNCE 'HAKİKİ CHP'Lİ KAYYUMU KABUL ETMEZ' DEMİŞTİ



Gürsel Tekin’in dört ay önceki söyleşisinde “Hakiki hiçbir CHP’li kayyumu kabul etmez, Kemal Bey de etmez” demişti. T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Tekin, CHP kurultayı davasının gündemde olduğu ve “mutlak butlan” ihtimalinin tartışıldığı Mayıs ayında konuştu. “Kemal Bey kayyum yerine kendisinin partinin başına atanmasını kabul eder mi?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Bu bilgilerin hiçbirisi doğru değil. Hakiki hiçbir CHP’linin kayyumu kabul etmesi mümkün olabilir mi? Hele Kemal Bey hiç kabul etmez bunu, mümkün değil.”



Tekin, “19 Mart’tan bugüne Özgür Özel’in süreç yönetimini, Saraçhane buluşmalarını ve son Maltepe mitingindeki performansını nasıl buldunuz?” sorusunu da şöyle yanıtlamıştı: “Özgür Bey’in o yeteneği, becerisi hep vardı ama belli ki böyle zor bir dönemler için hazırmış. İyi götürdü.”