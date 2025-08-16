KADİM BAFRA İNŞAAT ORGANİZASYON TURİZM SANAYİ VE TİC.A.Ş.

İLAN

KADİM ŞİRKETİNDEN

1. İhalenin Konusu: Mülkiyeti KADİM Şirketimize ait, aşağıda (tapu bilgileri, imar durumları vb.) özellikleri yazılı olan taşınmazın İşyeri Projesi olarak yapılmak üzere Kat Karşılığı Yapım Modeli İşi, “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2. İhalenin Tarihi / Günü / Saati / Yapılacağı Yeri:

İhale Tarihi / Günü / Saati : 26 Ağustos 2025 / Salı / 14.00 İhalenin Yapılacağı Yer : Bafra Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat:2

3. İhalenin Yöntemi: İhalede, bilgileri verilen taşınmazın sözleşme, idari şartname, genel ve teknik şartname ve eklerinde yazılı olan hususlar dahilinde aşağıdaki tabloda belirtilen bağımsız bölümler sabit kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin (100.000,00.-TL+KDV) artırımı şeklinde gerçekleşecektir.

Mahalle Ada / Parsel

Yüzölçümü İmar Durumu Muhammen Bedel

(Nakit Ödenecek Kısım) Geçici Teminat Bedeli Bahçeler (Tapuda Aktekke) 2494/1

(7.662,03 m²) Yençok:9,50 m KSA (Küçük Sanayi Alanı) Tabloda Yazılı Olan Bağımsız Bölümler KADİM A.Ş.’ye Kalacak Şekilde 100.000,00.-TL + KDV Toplam Yaklaşık Maliyet: İnşaat Yapım Bedeli+Arsa Bedeli+Muhammen Bedel

2.733.000,00-TL

4. Bağımsız Bölüm Dağılımları:

D Blok

Toplam Dükkan Sayısı: 18

KADİM Şirketimizde Kalacak Dükkan Sayısı: 7

Yüklenicide Kalacak Dükkan Sayısı: 11

İnşaat Alanı KADİM Şirketi Payı: ~%39,00 18 Bağımsız Bölüm

3, 4, 8, 9, 12, 13, 14 Bağ. Böl.

1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18 Bağ. Böl.

5. İşin Takvimi:

Yer Teslimi 10 Takvim Günü

(Sözleşme imzalanmasından itibaren) Uygulama Projelerinin Sunulması İnşaat Ruhsatının Alınması 10 Takvim Günü

(Yer teslim tarihinden itibaren) İnşaat Tamamlanma Süresi 360 Takvim Günü

(İnşaat ruhsatının alınmasından itibaren) Kabul İşlemlerinin Tamamlanması 10 Takvim Günü

(İş Tamamlanma Süresinden itibaren) İskan Ruhsatının Alınması 10 Takvim Günü

(Kabul işlemlerinin tamamlanmasından itibaren) Kat Mülkiyetine Geçilmesi 30 Takvim Günü

(İskan ruhsatının alınmasından itibaren)

6. İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler:

6.1.Gerçek kişiler için:

6.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,

6.1.2.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

6.1.3.İhaleye katılmaya cezalı olmadığına dair beyanname,

6.1.4.İhale ile ilgili geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

6.1.5.Şirketimize borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

6.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

6.1.7.İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

6.1.8.İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

6.1.9.İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,

6.2.Tüzel kişiler için:

6.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi

6.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

6.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

6.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği devam eden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

6.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

6.2.6.İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

6.2.7.İhale ile ilgili geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

6.2.8.Şirketimize borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

6.2.9.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnameleri

6.2.10. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

6.2.11. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

6.2.12. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,

6.3.İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (1.000,00.-TL)

6.4.İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.00’a kadar KADİM Şirketine teslim etmeleri zorunludur.

7. İhalenin Usulü: Açık Teklif Usulü yapılacak olup, istekli istenen evrakları, maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

8. İhaleye ait her türlü şartname ve ekleri mesai gün ve saatlerinde KADİM Şirketinde (Bafra Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat:2) görülebileceği gibi, aynı şirketten alınabilir.

